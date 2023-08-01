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Комитет по охране прав детей взял на контроль дело об избиении подростка в Павлодаре

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Августа 2023, 07:32
Комитет по охране прав детей взял на контроль дело об избиении подростка в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Комитете по охране прав детей заверили, что все виновные в данной ситуации лица будут наказаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране прав детей.

«Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все виновные лица будут наказаны», - сказано в сообщении комитета.

В ведомстве также подчеркнули, что в целях предупреждения детской жестокости, регионам поручено усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100% охвату детей дополнительным образованием.

Напомним, несколько человек избили 14-летнего подростка на стадионе возле университета в Павлодаре. Всех участников драки установили.


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