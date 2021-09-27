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    17:02, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Комитет по миграции создадут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создается Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для формирования эффективного рынка труда немаловажно развитие миграционной политики страны. Поэтому Президентом в Послании поставлена задача по разработке новой Концепции миграционной политики. Создается Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК», - сообщил на пресс-конференции в Правительстве Ералы Тугжанов.

    Также заместитель Премьер-Министра отметил, что будет усовершенствован действующий механизм выплат гражданам, переселяющимся с юга на север страны.

    «Так, выплаты будут выделяться не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов. Также будет предоставлена возможность предоставления переселенцам земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельхоздеятельности», - добавил Е. Тугжанов.

    Ранее, отвечая на вопросы журналистов, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов рассказал, какова сегодня эпидситуация и стоит ли паниковать из-за COVID-19.



    Теги:
    Минтруда РК Главная Общество мигранты
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