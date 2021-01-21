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    11:03, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Комитет по денежно-кредитной политике создан в Нацбанке

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Создан Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» в Национальном Банке создан Комитет по денежно-кредитной политике.

    «Комитет по денежно-кредитной политике НБРК создан в соответствии с поручением Главы государства в рамках его Послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. Данный Комитет станет наряду с Правлением и Советом директоров Национального Банка третьим органом, состоящим из числа действующих работников. В компетенцию Комитета по денежно-кредитной политике входит принятие решений по базовой ставке, установление ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики и принятие решений по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции Правления Национального банка», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

    В среднесрочной перспективе в состав Комитета войдут независимые члены, обладающие специализацией и обширным опытом в макроэкономике и монетарной политике.

    Создание Комитета по денежно-кредитной политике соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, и позволит повысить эффективность и транспарентность принимаемых решений по денежно-кредитной политике.


    Теги:
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