Комитет по делам религий РК будет проводить прямые эфиры для разъяснения госполитики в сфере религии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «Слышащего государствА», инициированной Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, Комитет по делам религий МИОР РК запустил интерактивный проект «Халыққа қызмет – маңызды міндет» в социальной сети Instagram. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проектом предусмотрена регулярная организация прямых эфиров и других публикаций руководства и сотрудников Комитета в социальных сетях в целях разъяснения государственной политики в сфере религии, а также получения обратной связи от населения.

Первым в рамках нового проекта выступил руководитель управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности Комитета Беимбет Манетов. Он рассказал о мерах, принимаемых государством для обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, и об ответственности за нарушение законодательства в сфере религиозной деятельности.

В ходе эфира граждане получили возможность задать интересующие их вопросы, тем самым повысив уровень своей правовой грамотности в религиозной сфере.

Проект «Халыққа қызмет – маңызды міндет» будет проводиться на странице @qogam.kdr в Instagram.