    Комитет оборонной промышленности создадут в Таджикистане

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о создании Комитета оборонной промышленности при правительстве Республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Согласно документу, структура центрального аппарата нового ведомства составит 38 человек, в том числе 8 единиц военнослужащих. Предусмотрены должности двух заместителей председателя и создание коллегии из 7 человек.

    Правительству поручено обеспечить запуск новой структуры. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ должен предоставить комитету административное здание, а Министерству финансов поручено предусмотреть финансирование из республиканского бюджета.

    Ранее вопросы оборонной промышленности находились в ведении Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана. Теперь соответствующие полномочия выводятся из структуры министерства, а из профильного постановления будут исключены все положения, связанные с оборонной промышленностью.

    Мадибек Джанибеков
    Автор