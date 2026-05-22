Комитет оборонной промышленности создадут в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о создании Комитета оборонной промышленности при правительстве Республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Согласно документу, структура центрального аппарата нового ведомства составит 38 человек, в том числе 8 единиц военнослужащих. Предусмотрены должности двух заместителей председателя и создание коллегии из 7 человек.

Правительству поручено обеспечить запуск новой структуры. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ должен предоставить комитету административное здание, а Министерству финансов поручено предусмотреть финансирование из республиканского бюджета.

Ранее вопросы оборонной промышленности находились в ведении Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана. Теперь соответствующие полномочия выводятся из структуры министерства, а из профильного постановления будут исключены все положения, связанные с оборонной промышленностью.