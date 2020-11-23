Комитет МФЦА стал подписантом меморандума о взаимопонимании IOSCO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (АФСА) стал подписантом Расширенного многостороннего меморандума Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) о взаимопонимании в отношении консультаций и сотрудничества и обмена информацией (EMMoU), передает МИА «Казинформ».

Решение по данному вопросу было принято в рамках Ежегодного собрания IOSCO, проходившего виртуально с 9 по 18 ноября текущего года. В частности, АФСА подписал приложение А2 (полномочия ACF), которое позволяет АФСА осуществлять трансграничное сотрудничество в области заморозки активов для защиты потребителей, получение принудительных показаний и обмена аудиторскими документами.

EMMoU является мировым ориентиром международного сотрудничества в обеспечении соблюдения законов и правил о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, который дополняет Многосторонний меморандум о взаимопонимании (MMoU). Первый MMoU, принятый в 2002 году, создал глобальную основу для международного трансграничного сотрудничества и обмена информацией по ценным бумагам между регулирующими органами. Однако, принимая во внимание, что процессы функционирования рынков капитала усложняются и последние технологические достижения, в 2016 году IOSCO приняла Расширенный многосторонний меморандум о взаимопонимании. Подписанты EMMoU соглашаются предоставлять друг другу новые формы помощи в трансграничном правоприментельном сотрудничестве, такие как замораживание активов для защиты потребителей, получение принудительных показаний, обмен аудиторскими документами и т.д. Более подробную информацию об EMMoU можно найти здесь .

АФСА стал первым регулятором в регионе Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, который стал подписантом EMMoU. АФСА намерен продолжить дальнейшую работу по применению передовых мировых практик, способствовать более широкому международному сотрудничеству и поддержке органов регулирования ценных бумаг.

Мухтар Бубеев, Генеральный директор АФСА , прокомментировал: «Для нас важно подписать Расширенный MMoU IOSCO, потому что мы привержены и открыты для трансграничного сотрудничества в области правоприменения. Рынки капитала работают в глобализированной и взаимосвязанной среде, и мы убеждены, что благодаря международному сотрудничеству и обеспечению соблюдения законов о ценных бумагах мы можем поддерживать надлежащее функционирование рынк ов и защитить потребителей финансовых услуг» .

Справочная информация: Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (АФСА) является независимым регулятором МФЦА, созданном в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года. В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) – международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования и признанная глобальной нормотворческой организацией в сфере регулирования рынка ценных бумаг. IOSCO разрабатывает, внедряет и способствует соблюдению международно-признанных стандартов регулирования ценных бумаг. Организация активно сотрудничает с G20 и Советом по финансовой стабильности (FSB) в рамках глобальной реформы нормативно-правовой базы.

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