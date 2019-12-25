Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг лицензировал первую кэптивную страховую компанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (АФСА) выдал лицензию Казахстанской энергетической перестраховочной компании (КЕРК) на осуществление регулируемой деятельности по заключению и ведению договоров страхования в качестве кэптивной страховой компании, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с актами Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), кэптивная страховая деятельность – это деятельность по заключению или ведению договоров страхования только для целей операций группы, к которой принадлежит кэптивная страховая компания.

Трансфер регистрации кэптивной страховой компании в юрисдикцию МФЦА знаменует собой положительный процесс перевода казахстанского капитала и активов из иностранных юрисдикций. В соответствии с правилами МФЦА смена регистрации позволяет KEРК сохранять право собственности на все имущество, права и привилегии, и оставаться субъектом обязательств, ограничений и долгов, которые были до смены регистрации.

Казахстанская энергетическая перестраховочная компания, являясь дочерней компанией АО НК «КазМунайГаз», осуществляет страховую деятельность только в рамках АО НК «КазМунайГаз», а также материнской компании, которой является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Акционером KEРК является компания Cooperative KazMunaiGaz U.A., зарегистрированная за пределами Республики Казахстан.

Будучи частью процесса инвестиционных реформ в Казахстане, деятельность МФЦА призвана ускорить экономический рост в стране. МФЦА внедрил регуляторный режим, который позволяет привлекать капитал в страну, включая перевод активов. Смена регистрации КЕРК из Бермудских островов, где компания ранее работала с 2004 года, в МФЦА, позволяет KEРК сохранить все права и обязательства, оставаясь по своей юридической природе той же компанией, что и первоначально зарегистрированная за рубежом, а также стать объектом налоговых преференций и правового регулирования, соответствующего международным стандартам.

Мухтар Бубеев, исполняющий обязанности Генерального директора Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, отметил: «Трансфер регистрации Казахстанской энергетической перестраховочной компании в юрисдикцию МФЦА дает четкий сигнал о том, что правовая база МФЦА служит поддержкой для казахстанских компаний, желающих перевести активы и деятельность в Казахстан через МФЦА, где регуляторный режим предоставляет хорошие возможности для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг и защиты инвестиций».

Айгуль Бекназарова, управляющий директор – финансовый контролер АО НК «КазМунайГаз» отметила: «Считаем, что МФЦА открывает новые возможности для крупных компаний, ведущих международный бизнес. Это хорошая возможность, и мы рады воспользоваться тем, что предлагает данная юрисдикция. Это не первая наша следка на этой площадке, но возможностью трансфера регистрации компании в юрисдикцию МФЦА мы воспользовались впервые. Надеемся, что МФЦА и дальше продолжит быть гибкой и удобной структурой для ведения бизнеса».

Напомним, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

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АФСА является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом, созданном в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

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Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» - Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру – инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.

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