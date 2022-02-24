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Комитет гражданской авиации Казахстана запустил горячую линию из-за приостановления полетов в Украину
24 Февраля 2022 11:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для консультации авиапассажировКомитет гражданской авиации Казахстана запустил горячую линию по консультации авиапасажиров, в связи с приостановлением полетов в Украину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА МИИР РК.
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«В связи с приостановлениями рейсов из/в Украину, для консультации авиапассажиров Комитетом гражданской авиации МИИР РК на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам +77172798213, +77172798215.
График работы колл-центра с 9:00 до 18:30 , ежедневно до 5 марта 2022 года», - говорится в публикации пресс-службы Комитета гражданской авиации.
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