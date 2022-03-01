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Комитет госдоходов запустил в Telegram консультации по налоговым таможенным вопросам

1 Марта 2022 22:21
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Комитет госдоходов запустил в Telegram консультации по налоговым таможенным вопросам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях оперативной помощи населению по разъяснению налоговых и таможенных вопросов, улучшению информированности населения и получению обратной связи, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан реализован чат-бот в Telegram. Чат-бот запускается с 1 марта по наименованию «@SalyqBot» или по прямой ссылке https://t.me/salyqbot, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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@SalyqBot – цифровой налоговый консультант, разработан на казахском и русском языках и обладает очень полезными функциями:

- позволяет мгновенно выдавать пользователю сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности;

- помогает налогоплательщикам самостоятельно исчислять налог на транспортные средства и пеню;

- позволяет узнать необходимую справочную информацию, пользоваться налоговым календарем;

- умеет рассылать полезные новости и уведомления в зависимости от интереса пользователя физического или юридического лица;

- ознакомит пользователей с видеоуроками и видеоинструкциями об актуальных темах и вопросах, касающихся КГД;

- для юридических лиц позволяет узнать сведения об уплаченных суммах.

Чат-бот обладает базой знаний, разработанной на основе обращений, поступающих в Контакт-центр КГД, что позволяет пользователю мгновенно получить ответы на часто задаваемые вопросы по налоговому и таможенному законодательству, без участия оператора.

Пользователь всегда имеет возможность оценить уровень удовлетворённости ответом, а также задать вопрос, написать обращение или пожелание напрямую оператору чат-бота.

В текущем году продолжится работа по развитию чат-бота, в рамках которого налогоплательщики узнают для себя много дополнительных возможностей, к примеру, не пропустить срок предоставления налоговой отчетности, срок уплаты налогов, узнать о блокировке (аресте) банковских счетов и другую важную информацию.


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