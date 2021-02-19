Комитет госдоходов запустил чат-бот для подтверждения сопроводительных накладных на товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов проинформировал о том, что 18 февраля в мессенджере Telegram запущен чат-бот, позволяющий оптимизировать процесс подтверждения сопроводительных накладных на товары при импорте из стран ЕАЭС, которые не были подтверждены при пересечении государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГД Минфина РК.

Так, при направлении сведений для подтверждения сопроводительных накладных на товары (СНТ) чат-бот автоматически перенаправляет данные работникам пункта пропуска, через который осуществлен ввоз товаров. После подтверждения СНТ работником органов государственных доходов, в чат-бот приходит сообщение о подтверждении.

«Для подключения к чат-боту в мессенджере необходимо набрать хэш-тег @snt-approval_bot, начать работу и следовать запросам чат-бота», - добавили в Комитете государственных доходов.

По всем вопросам можно обратиться в КГД МФ РК, направив сообщение посредством мессенджера WhatsApp по телефону +7 701 707 1411.