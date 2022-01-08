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Комитет госдоходов: Счет-фактуру на бумаге могут выписать налогоплательщики в режиме ЧП

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2022, 23:00
Комитет госдоходов: Счет-фактуру на бумаге могут выписать налогоплательщики в режиме ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), касательно работы портала ИС ЭСФ, сообщает следующее, передает МИА «Казинформ»

В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе интернета, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса Республики Казахстан комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года.

В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.


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