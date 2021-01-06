Комитет госдоходов разъяснил порядок исчисления ИПН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов разъяснил порядок исчисления индивидуального подоходного налога и ответил на жалобы по вопросу трудозатратной ситуации, связанной с возвратом уплаченного с ОПВ и ОСМС ИПН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГД Минфина РК.

На жалобы бухгалтеров в КГД сообщили, что в свое время ОПВ и ОСМС не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ОСМС) также облагались ИПН. То есть, например при доходе 100,0 тыс.тенге ИПН составил 10,0 тыс.тенге, вместо 8,9 тыс.тенге ((100,0 – 10,0 – 1,0) *10%). По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения.

В то же время возврат уплаченного с ОПВ и ОСМС ИПН возможен по заявлению физического лица. На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры ГПХ, что помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, порождает злоупотребление схемами с целью оптимизации налоговых обязательств, в частности по уплате социального налога с фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%).

«В то же время, несмотря на необходимость действия данных поправок с 2018 и 2020 г.г., по обращениям компаний сложилась трудоемкая и трудозатратная ситуация для бухгалтеров (в связи с необходимыми коррективами и изменениями), в связи с чем возможно рассмотрение вопроса об изменении срока введения указанных положений с установлением переходных положений, исключающих последующие изменения и дополнения по налоговым обязательствам по ИПН за период 2018 – 2020 годы в связи с применением вычетов по ОПВ и ОСМС, произведенным в период с 10 декабря 2020 года, в рамках законопроектной работы Правительства РК», - отметили в КГД.