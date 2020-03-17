Комитет госдоходов рассматривает механизм получения отсрочек и приостановления пени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Налоговым кодексом предусмотрено получение отсрочки по задолженности и приостановление начисления пени при чрезвычайном положении. Однако для получения отсрочки необходимо наличие залогов или банковской гарантии. В связи с этим рассматривается механизм, который упростит получение отсрочки на период действия чрезвычайного положения и позволит не начислять пени на возникающие налоговые обязательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Действующим налоговым законодательством предусмотрены различные меры поддержки, такие как инвестиционные налоговые преференции, специальные экономические зоны, инвестиционные налоговые преференции, специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства и агропромышленного комплекса с пониженными ставками налогов.

Так по итогам 2018 года предоставлено освобождений по налогам на сумму 4,5 трлн.тенге, аналогичная сумма будет и за 2019 год. С 1 января 2020 года на 3 года введено освобождение от уплаты налогов на доходы субъектов микро- и малого бизнеса, осуществляющих расчеты с бюджетом на основе специальных налоговых режимов. Введен мораторий на проверки этих же субъектов бизнеса.

Учитывая введение чрезвычайного положения, с целью минимизации контактов принято решение о предоставлении отсрочки на 30 календарных дней на декларации юридических и физических лиц, срок представления которых приходится на период действия чрезвычайного положения.

В части администрирования на период чрезвычайного положения будет приостановлено направление уведомлений по результатам камерального контроля, минимизировано количество налоговых и таможенных проверок с выездом на объекты, вопросы административной ответственности будут рассмотрены после окончания сроков чрезвычайного положения.

Другие меры поддержки не рассматриваются.

По налогам, возникающим с фонда заработной платы, необходимо отметить, что по заработной плате, выплаченной в марте месяце, налог надо оплатить до 25 апреля.

Если соответственно заработная плата не начисляется и не выплачивается, налоговые обязательства не возникают.



