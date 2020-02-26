Комитет госдоходов приостановил выдачу ключа регистрации в качестве электронного налогоплательщика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК приостановил процедуру выдачи физическим и юридическим лицам регистрационного ключа в качестве электронного налогоплательщика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Теперь казахстанцы получают электронную цифровую подпись Национального удостоверяющего центра на портале Электронного правительства или в центрах обслуживания населения по месту жительства. А ранее выданный КГД МФ РК регистрационный ключ в качестве электронного налогоплательщика признается недействительным.

Национальный удостоверяющий центр РК выдает физическим лицам, юридическим лицам, нерезидентам РК электронную цифровую подпись и технический сертификат SSL. Стоит отметить, что электронная цифровая подпись необходима для подачи декларации всем государственным служащим.

До первого января 2020 года у 619 295 юридических и физических лиц были действующие регистрационные ключи в качестве электронных налогоплательщиков, которые ранее были выданы органами госдоходов.