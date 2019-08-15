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Комитет госдоходов презентовал коллегам по ЕАЭС нацсистему прослеживаемости товаров

15 Августа 2019, 15:24
Комитет госдоходов презентовал коллегам по ЕАЭС нацсистему прослеживаемости товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов Министерства финансов (КГД МФ) РК для представителей таможенных и налоговых служб стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведена презентация национальной системы прослеживаемости товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

При присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) в соответствии с Протоколом от 16 октября 2015 года «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС» (Бурабайский протокол) Республика Казахстан взяла на себя обязательства обеспечить прослеживаемость товаров, по которым были применены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС, и принять необходимые меры по недопущению вывоза на территорию других государств-членов ЕАЭС таких товаров.

Вице-министр финансов РК Канат Баедилов сообщил, что Комитетом государственных доходов проведена масштабная работа по созданию такой системы, которая успешно функционирует и доказала на практике свою эффективность по обеспечению сквозного контроля товаров ВТО внутри Казахстана.

Делегатам были продемонстрированы преимущества работы информационных систем Комитета, обеспечивающих сквозной контроль товаров от момента пересечения государственной границы до конечного потребителя. В режиме реального времени была показана работа системы с использованием модуля «Виртуальный склад».

Стороны отметили успешную реализацию системы прослеживаемости товаров и эффективную работу по недопущению перетока товаров, ввезенных по заниженным ставкам на территорию других государств-членов ЕАЭС.

Также сторонами были обсуждены проблемные вопросы, возникающие при сквозном контроле товаров и перспективы развития информационных систем таможенных и налоговых служб ЕАЭС.

Подводя итоги встречи, заместитель председателя КГД МФ РК Талгат Мамаев подчеркнул, что между налоговыми и таможенными службами стран-участниц ЕАЭС состоялся позитивный и конструктивный диалог, направленный на реализацию стратегических задач и консолидацию экономического потенциала региона.

В завершении мероприятия налогоплательщики - участники конференции выразили благодарность за организованную обратную связь и поздравили сотрудников органов государственных доходов с пятилетием.

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