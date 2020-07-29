Комитет госдоходов предостерегает от использования фиктивных товаросопроводительных документов при экспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов осуществляется контроль за перемещением товаров на автомобильных пунктах пропуска на границе со странами ЕАЭС. Модуль экспортного контроля позволяет выявлять нарушителей налогового законодательства по экспортируемым товарам, в том числе проверку выписанных товаросопроводительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

В ходе мониторинга установлено значительное количество совершаемых нарушений при взаимной торговле между странами ЕАЭС.

По фактам вывоза плодоовощной продукции на 3 263 автотранспортных средствах на общую стоимость 1,2 млрд тенге, индивидуальные предприниматели, от имени которых оформлены документы, фактически не выписывали документы, то есть товаросопроводительные документы являются фиктивными. Также 269 перевозчиков представили пояснения о том, что не знают, кому принадлежит груз.

Согласно имеющейся информации, товаросопроводительные документы покупаются за денежное вознаграждение в размере от 10 до 20 тыс. тенге. При этом, следует иметь в виду, что в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан за подделку, изготовление и сбыт документов, а также за их использование предусмотрена административная, либо уголовная ответственность.

Кроме того, органы государственных доходов в соответствии со ст. 785 КоАП РК вправе временно изъять автотранспортное средство в целях обеспечения административного производства.

Материалы по фактам подделки документов направлены в департамент экономических расследований, проводится работа.

В ходе отработки данной категории перевозчиков, водитель одной из грузовых автомашин перекрыл проезд к пункту пропуска, выражая недовольство законными требованиями сотрудников органов государственных доходов. В результате, на пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области образовалось скопление грузовых автомашин перевозящих скоропортящуюся продукцию.

Следует отметить, что в период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года субъекты микро- и малого предпринимательства освобождены от уплаты корпоративного (индивидуального) подоходного налога (за исключением удерживаемого у источника выплаты), социального налога и единого земельного налога в т.ч. во взаимной торговле со странами Союза.

Таким образом, сельхозпроизводителям нет необходимости прибегать к различным схемам уклонения от уплаты налогов, по которым они и так освобождены.

Комитет государственных доходов призывает всех участников внешнеэкономической деятельности соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан и стран Союза, не поддаваться на ухищрения и схемы недобросовестных предпринимателей, а вести легальную предпринимательскую деятельность.

По всем вопросам можно обратиться в Сall-центр КГД по телефонам +7 702 129 90 39 или +7 (7172) 71-80-05.