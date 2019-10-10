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Комитет госдоходов опроверг информацию о связи уплаты налогов с возможностью сдачи ЕНТ

10 Октября 2019 13:39
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Комитет госдоходов опроверг информацию о связи уплаты налогов с возможностью сдачи ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 октября в Сети стала активно распространяться информация о том, что те дети, чьи родители имеют задолженность по налогам на собственность, не будут допущены к участию в ЕНТ. Комитет государственных доходов официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ».

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Обязанность оплаты налогов на имущество, землю и транспорт закреплена в Налоговом кодексе РК. Однако в документе нет норм, ограничивающих родственников (близких) должников в участии во вступительных/выпускных экзаменах, государственных программах и т.п.

«Действующим Налоговым кодексом РК штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства. До конца года действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга, пеня будет списана автоматически.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

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Ключевые слова: Образование, Другие государственные органы,
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