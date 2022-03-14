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    15:45, 14 Март 2022 | GMT +6

    Комитет госдоходов напомнил казахстанцам о транспортном налоге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов напоминает, что крайним сроком уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год является 1 апреля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

    Вместе с тем, после 15 марта 2022 года исчисленные налоговыми органами суммы налога будут направлены пользователям мобильных приложений «АО «Каспий банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.

    Кроме того, данная информация будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Каспий банк» и АО «Халык банк».

    Теги:
    Транспорт Общество Налоги Экономика
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