12 Июля 2022 17:10

Комитет госдоходов напомнил гражданам о последствиях при несвоевременной сдаче декларации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов разъяснили последствия недостоверного или несвоевременного предоставления декларации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2022 года декларацию о доходах и имуществе начали предоставлять лица, вошедшие в 2021 году в первый этап всеобщего декларирования и представившие ранее декларацию об активах и обязательствах. К ним относятся государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц», - отмечают в пресс-службе ведомства.

«Если первоначальная налоговая декларация не будет предоставлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП)).

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 КоАП). Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП). Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения, повлекут за собой штраф в размере 3 МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП). В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300%, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП). Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются», - пояснили в КГД.

В ведомстве напомнили, что в отношении государственных служащих и приравненных к ним лиц с 1 июля 2021 года установлен запрет на хранение наличных денег и ценностей, открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан (статья 12 ЗРК «О противодействии коррупции»). Неисполнение указанных обязательств является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Декларацию о доходах и имуществе можно сдать на бумажном носителе не позднее 15 июля, а в электронном виде – не позднее 15 сентября.