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Комитет Евросоюза рекомендует тестирование на COVID-19 прибывающих пассажиров из КНР

6 Января 2023, 19:12
Комитет Евросоюза рекомендует тестирование на COVID-19 прибывающих пассажиров из КНР

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Комитет Европейского Союза по безопасности здоровья рекомендует государствам-членам требовать от пассажиров, прибывающих из Китая, отрицательный тест на COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет ЕС опубликовал в четверг свои рекомендации относительно эпидемиологической ситуации с коронавирусом в КНР.

Помимо рекомендаций об отрицательном тесте на COVID-19, Комитет также советует, чтобы пассажиры, вылетающие из Китая, носили маски для лица. Кроме того, государства ЕС могут проводить выборочные тесты по прибытии и исследовать воду с самолетов из Китая, говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук приветствовал европейские решения.

«Достигнут реальный прогресс в направлении совместного европейского подхода», — сказал Ф.Ванденбрук.

«Мы сильно настаивали на этом, потому что это требует европейского подхода. Также настоятельно рекомендуем требовать от жителей Китая предоставления отрицательного теста на COVID перед отъездом. Мы применим это к прямым рейсам между Бельгией и Китаем», - добавил член кабинета министров Бельгии.

Бельгия также начнет проверку вод с самолетов в субботу.

Министр здравоохранения Бельгии считает, что если большинство стран ЕС введут требование о тестировании, это бы укрепило меры против распространения опасного вируса.


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