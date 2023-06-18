Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая поездка председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Сунгата Есимханова в Павлодарскую область по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Сунгат Есимханов посетил ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», ТЭЦ-1 филиала акционерного общества «Алюминий Казахстана» - «Электростанция», электростанцию АО «Евроазитская энергетическая корпорация», где ознакомился с состоянием энергетического оборудования, прохождением ремонтной кампании.

С руководством энергопредприятий были обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в том числе аварийных остановок котлов, риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Руководству АО « Евроазитская энергетическая корпорация » указано на необходимость ускорения работ по капитальному ремонту котла 8Б, который ведется с отставанием, совместно с АО «KEGOC» проанализировать причины авариной ситуации на открытом распределительном устройстве 110 кВ, произошедшей 7 июня и повысить надежность работы тракта топливоподачи.

На ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго» в ремонте находятся котел №1 до 1 июля, выполнение составляет 80%, задействовано 32 человека. Ремонт турбины №2 планируется завершить 13 августа. Сроки ремонта котла №3 и турбины №3 не подошли.

На ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» по котлу №4 и турбине № 3 проводятся пуско-наладочные операции после завершения капитальных ремонтов. Ремонт котла №2 начнется с 19 июня, котла №6 с 18 августа, турбины №2 с 15 августа. Также с 1 по 7 июля планируется внутреннее обследование дымовой трубы с полной остановкой ТЭЦ.

Руководству АО «Павлодарэнерго» указано на необходимость сокращения задолженности за уголь перед ТОО «Богатырь Комир», которая составляет 2,5 млрд тенге.

На ТЭЦ-1 филиала АО «Алюминий Казахстана» - «Электростанция» с отставанием ведется ремонт котла № 7. Затягивается допуск ремонтного персонала на ремонт котла № 8. В связи с незавершившимися конкурсными процедурами не начат с 1 июня ремонт дымовой трубы № 3.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК





На ТЭЦ-1 проводятся пуско-наладочные работы на рукавном фильтре компании Redecam, установленном на котле № 6. Это пилотная золоулавливающая установка в угольной энергетике страны. Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале2023 года. Новое экологическое оборудование обеспечит очистку выбросов в атмосферу твердых частиц на 99,9%, что соответствует европейским стандартами.