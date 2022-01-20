Комиссию за перевод денег в фонд «Қазақстан халқына» пояснили в АРРФР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали вопрос касательно комиссии за перевод денежных средств в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представителя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка спросили, почему банки берут комиссию с казахстанцев, перечисляющих деньги в фонд «Қазақстан халқына».
«Мы этот вопрос видели, он поднимался в прессе. Вопрос правильный. Мы в настоящее время соответствующую работу по рассмотрению вопроса будем проводить. Вопрос пока стоит открытым, меры по возврату (комиссии - прим.) не приняты», - ответил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев.
Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».
Председателем фонда стал Болат Жамишев. В интервью телеканалу «Хабар 24» он заявил, что фонд «Қазақстан халқына» категорически против кампанейщины относительно сборов средств физическими лицами и сотрудниками, в том числе госслужащими или бюджетниками.
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