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Комиссию создадут в Австралии для расследования причин лесных пожаров

12 Января 2020 16:19
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Комиссию создадут в Австралии для расследования причин лесных пожаров

СИДНЕЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров на континенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как отметил Моррисон, в ближайшее время он примет предложение своего кабинета. «Я думаю, это необходимо сделать, и я приму предложение кабинета министров (о создании комиссии)», - сказал Моррисон. Он также подчеркнул, что в ближайшее время рассмотрит вопрос расширения полномочий федерального правительства, чтобы оно могло «с большей гибкостью и в более широком масштабе вмешиваться и помогать штатам во время стихийных бедствий» или чрезвычайных ситуаций.


В ночь на воскресенье во время тушения огня на северо-восточной границе штата Виктория погиб еще один пожарный. Таким образом, число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до 26 человек.

В настоящий момент огнем охвачены значительные площади леса на территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийской столичной территории, где пожары приблизились к городским границам Канберры на расстояние до 40 км. Власти города сообщили, что приступили к разработке «упреждающего плана эвакуации города» на тот случай, если огонь опасно приблизится к жилым кварталам, а глава региональной пожарной службы территории (ACTRFS) Джо Мерфи отметил, что «пожары у западных границ территории будут расширяться и подходить к городу».


Наиболее сложной остается пожарная обстановка в штате Новый Южный Уэльс, где зарегистрированы 123 лесных пожара, 47 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 3 тыс. пожарных, включая расчеты, прибывшие из США, Канады, Новой Зеландии и Папуа - Новой Гвинеи. Всего в тушении пожаров задействованы более 5 тыс. человек и сотни единиц спецтехники.


Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8,5 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек.


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Ключевые слова: Происшествия,
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