Комиссию по определению этнической принадлежности планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Общественной комиссии при Некоммерческом акционерном обществе «Фонд «Отандастар» прошло в столице. Одним из обсуждаемых вопросов стали миграционная политика и создание Комиссии по определению этнической принадлежности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это плановое мероприятие, комиссия действует у нас с 2019 года. Здесь мы обсуждаем накопившиеся важные вопросы относительно миграционной политики наших казахов, проживающих за рубежом, переселившихся казахов. К примеру, сегодня мы рассматриваем вопрос по созданию Комиссии по определению этнической принадлежности», - сказал вице-президент Некоммерческого акционерного общества «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов в кулуарах Дома дружбы.

По его словам, данный вопрос сегодня очень актуален.

«Потому что в паспортах тех казахов, которые проживают за рубежом, в частности, в Афганистане, в Саудовской Аравии, в Иране, не указывается национальность. Определение национальности нужно для получения гражданства, поэтому этот вопрос стоит остро. Вообще, эта работа велась до 2017 года, потом создался правовой вакуум. Нужно заполнить этот вакуум и решить вопрос в правовом поле», - отметил спикер.

В целом, на заседании были обсуждены три вопроса:

1. О проблеме определения национальной принадлежности казахов за рубежом.

2. О вопросах поддержки казахских культурных центров за рубежом: международный и казахстанский опыт.

3. О вопросах распространения казахстанских телепрограмм за рубежом (в рамках компетенции фонда), в том числе о возможности распространения каналов/программ на безвозмездной основе.