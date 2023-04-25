Комиссия выявила продажу крупной нефтегазовой компании по заниженной стоимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере рассмотрены Комиссией по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе заседания было отмечено, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Проведенная по поручению Комиссии проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости.

Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам проработать данный вопрос в рамках действующего законодательства РК.

Напомним, во исполнение поручения Главы государства 24 марта 2022 года было объявлено о создании Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК. В состав Комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены Правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».

Задачей Комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы Комиссии рассматриваются вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.