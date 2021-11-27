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Комиссия США по международной религиозной свободе поддержала ход реформ в Казахстане

27 Ноября 2021 18:18
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Комиссия США по международной религиозной свободе поддержала ход реформ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала официальный комментарий к законопроекту РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Американские эксперты высоко оценили усилия нашей страны в сфере обеспечения религиозных свобод. «Мы признательны Правительству Казахстана за его неизменную приверженность реформам в области свободы вероисповедания», – отмечается в комментарии.

По мнению Комиссии, законопроект демонстрирует поступательные усилия Казахстана по достижению реального прогресса в данной сфере. Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога в рамках Казахстанско-американской Рабочей экспертной группы по вопросам вероисповедания.


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#МИД РК   #Религия   #США  
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