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Комиссия рассмотрела 25 работ претендентов на госпремию имени Абая
11 Августа 2022 19:32

Комиссия рассмотрела 25 работ претендентов на госпремию имени Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое в этому году заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на Государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства.

По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.


Фото: www.facebook.com/karin.erlan

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