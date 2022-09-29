Комиссия при Президенте рассмотрела рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ».

На заседании обсуждены рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО. Акцентировано внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.

Государственный советник подчеркнул необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.

Также на заседании обсуждены принимаемые государственными органами меры по реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Комиссией указано на необходимость надлежащей реализации комплексного плана, организации действенного мониторинга за его исполнением и оперативной корректировки принимаемых мер для снижения доли теневой экономики.

С учетом состоявшегося обсуждения комиссией выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.