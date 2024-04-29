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    12:25, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Комиссия по возврату незаконных активов: в доход Казахстана возвращены 40 млрд тенге

    Комиссия по возврату незаконных активов: в доход государства дополнительно обращены 40 млрд тенге
    Фото: Правительство РК

    Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

    Кроме того, одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент. Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.

    — Работа по возврату активов — это прямая реализация политики Главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Теги:
    Правительство Возврат активов Инвестиции Олжас Бектенов
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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