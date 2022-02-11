Комиссия помогла освободить 85 человек – адвокат Абзал Куспан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель общественной комиссии «Аманат», адвокат Абзал Куспан рассказал о работе организации по освобождению людей из СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комиссия «Аманат» создана по моей инициативе. Она была создана 22 января. Мы встречались с государственным секретарем Ерланом Кариным, сотрудничаем с генеральной прокуратурой. Можно сказать, что комиссия обладает двумя полномочиями. Одно из них – возможность попасть в следственные изоляторы и проверить состояние задержанных. Второе – возможность граждан ознакомиться с материалами уголовного дела», - сказал Абзал Куспан на брифинге в гостинице «Дипломат».

По словам адвоката, комиссия поработала в 6 регионах.

«85 человек были освобождены из-под стражи в общей сложности: по Алматы -68 человек, по Алматинской области – 9 человек, по Шымкенту – 8 человек», - отметил спикер.

Он также сообщил, что в планах комиссии освободить еще 24 задержанных в ВКО и Усть-Каменогорске, и 5 человек в Шымкенте.

«Встреча с каждым человеком и изучение материалов занимает много времени», - заключил адвокат.