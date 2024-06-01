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    19:06, 31 Май 2024 | GMT +6

    Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства дополнительно 235 млрд тенге

    Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства дополнительно 235 млрд тенге
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.

    Наряду с этим, комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге. Реинвестирование средств в экономику страны является одной из мер по возврату активов, предусмотренной Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

    В целом, с начала года на основании решений комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства, 13 тыс. га земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.

    Теги:
    Правительство Возврат активов Экономика Премьер-министр РК
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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