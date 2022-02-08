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Комиссия по вопросам трудоустройства начала работу в Жанаозене

8 Февраля 2022 18:00
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Комиссия по вопросам трудоустройства начала работу в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в городе Жанаозене. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных города Жанаозена.

Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению устраивающее обе стороны.

Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей к сохранению стабильности, конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные изменения.


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#Акимат   #Экономика   #Занятость   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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