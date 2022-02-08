Комиссия по вопросам трудоустройства начала работу в Жанаозене
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в городе Жанаозене. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных города Жанаозена.
Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению устраивающее обе стороны.
Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей к сохранению стабильности, конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные изменения.
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