Комиссия по вопросам трудоустройства начала работу в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в городе Жанаозене. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных города Жанаозена.

Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению устраивающее обе стороны.

Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей к сохранению стабильности, конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные изменения.

