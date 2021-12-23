Комиссия по вопросам доступа к информации подвела итоги года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой прошло очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации, где рассмотрено три вопроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Первый вопрос – реализация рекомендаций Комиссии по развитию порталов «Открытого правительства» и Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, объединяющей официальные сайты государственных органов.

В своем докладе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов обратил внимание на проведенный редизайн порталов «Открытого правительства» и запуск с 15 ноября стартовой страницы ЕПИР ГО, содержащей информацию о Казахстане, жизненные ситуации в помощь гражданам и другое.

В свою очередь, министр Аида Балаева указала на необходимость популяризации среди населения ЕПИР ГО и порталов «Открытого правительства».

«Важно широко информировать население, что есть такие ресурсы. Предлагаю провести совместную работу по популяризации, с привлечением СМИ и НПО, и запланировать в начале следующего года соответствующее мероприятие» - отметила А. Балаева.

Следующим рассмотрен вопрос исполнения Дорожной карты по снижению бюрократизма государственного аппарата, предусматривающей мероприятия по повышению открытости и доступности информации.

Директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзат Рахимов доложил об имеющихся недостатках в работе госорганов при работе с открытыми данными, официальным сайтом и другими информационными ресурсами.

Заслушаны также государственные органы, показатели актуальности и наполнения информации которых сегодня составляют менее 100%.

«Комиссия должна быть принципиальной в вопросах мониторинга и контроля. Нужно в отдельности заслушать на площадке Комиссии в следующем году государственные органы о проводимой работе, начав с акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента», - подчеркнула министр Балаева.

Кроме того, министром предложено совместно с госорганами проработать Единый перечень открытых данных на предмет их востребованности и популярности среди населения.

В завершение заседания рассмотрен проект Плана работ Комиссии на 2022 год.

Министром предложено проводить заседания Комиссии на ежемесячной основе, с регулярным заслушиванием государственных органов с низкими показателями информационной открытости.

Состоявшееся заседание было завершающим в текущем году. Подводя итоги года, важно обратить внимание на следующие результаты работы Комиссии.

По рекомендациям Комиссии, в целях удобства пользователей информации свыше 1000 сайтов государственных органов были объединены на одной платформе – ЕПИР ГО.

Значительно улучшен функционал порталов «Открытого правительства» и приняты меры по стабилизации их работы. Доработана версия для слабовидящих, завершается процесс интеграции порталов с некоторыми информационными системами (портал «Открытые бюджеты» с информационными системами «е-Минфин» и «Госпланирование», портал «Открытые НПА» с «Е- законодательство»).

В течение года Комиссией проводился регулярный мониторинг исполнения требований Закона «О доступе к информации», благодаря которому большинством государственных органов обеспечено 100-процентное наполнение ЕПИР ГО и портала «Открытые данные» информацией на государственном и русском языках.

При непосредственном участии Комиссии в этом году впервые подготовлен годовой отчет Главе государства о состоянии сферы доступа к информации.