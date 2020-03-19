Комиссия по сохранению историко-культурного наследия работает в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее временная комиссия по охране историко-культурного наследия подвела первые итоги своей работы. Об этом стало известно в ходе очередной сессии городского маслихата, которая прошла в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты отметили, что временная комиссия была создана городским маслихатом и работает по двум направлениям: по выявлению и обследованию исторических памятников города Семея.

«Есть определенные выводы и рекомендации по результатам проведенного мониторинга. Ввести в штатное расписание отдела культуры и развитие языков города Семея должность специалиста, в должностные обязанности которого входит изучение и сохранение историко-культурного наследия, а также не реже один раз в год - организация и проведение экспертизы общего мониторинга состояния имеющихся памятников и ценностей выявленных объектов. Второе - разработка комплексных мер мониторинга ансамблей и отдельных архитектурных памятников истории и культуры, все стороннее охватывающие изменение памятников и окружающей природной среды. Третье - изучить ценность вновь выявленных памятников и определение их целесообразности, включение в государственный реестр объектов историко-культурного наследия», - сообщил итоги мониторинга депутат гормаслихата и председатель временной комиссии Рафаил Хазипов.

Кроме того, члены комиссии предложили включить в число памятников архитектуры старинный дом, где проживала Бибигуль Тулегенова.

При этом секретарь гормаслихата Бейсенбек Акжалов добавил, что необходимо разработать единую концепцию развития Семея как исторического центра страны и туристический кластер по достопримечательностям города.

Отметим, что временная комиссия продолжает изучение старинных зданий исторического центра страны.