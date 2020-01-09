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Комиссия по расследованию возгорания нефтяного резервуара создана в Актюбинской области

9 Января 2020 16:31
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Комиссия по расследованию возгорания нефтяного резервуара создана в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области создана комиссия по расследованию случая возгорания резервуара для нефтяных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «СНПС Актобемунайгаз».

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Напомним, 8 января в 18:20 часов произошло возгорание нефтяных отходов на аварийном неэксплуатируемом резервуаре нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть» АО «СНПС Актобемунайгаз» на месторождении Жанажол Мугалжарского района Актюбинской области.

«Резервуар, находящийся в составе блочной насосной станции в консервации, не эксплуатировался в текущем производственном процессе. В 18:24 часов к месту возгорания прибыли боевые расчеты ПЧ-4, ПЧ-21 ФАО «Өрт сөндіруші», обеспечивающие противопожарное обслуживание объектов АО «СНПС Актобемунайгаз». В 22:45 часов возгорание было локализовано, а в 22:59 полностью ликвидировано. Пострадавших нет, инцидент не привел к нарушению производственного цикла на месторождении, угрозы объектам компании нет. Компетентными органами создана комиссия для расследования инцидента», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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