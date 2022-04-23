Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Комиссия по оценке ущерба от паводка создана в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
23 Апреля 2022, 03:44
Комиссия по оценке ущерба от паводка создана в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе работает комиссия по оценке ущерба от паводка, итоги проведенной работы планируется подвести 1 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

По данным пресс-службы акима города, во время паводка пострадало 138 домов, в том числе 101 дом в районе Астана и 37 домов в районе Алматы.

«Всего выявлено 138 пострадавших домов, в том числе 101 – в районе Астана, 37 – в районе Алматы. 23 населенных пункта находятся в зоне риска возникновения паводковых ситуаций.

В областном центре зарегистрировано шесть наиболее подтапливаемых территорий – это жилые массивы Курашасай, Батыс-2, Каргалы, Жибек жолы или Заречный-3, квартал Авиатор-2, район Жилгородка», - сообщили в пресс-службе.

Как известно, в этом году паводок в Актобе начался внезапно после резкого потепления и обильного снегопада.

Жителей подтопленных дачных домов временно разместили в четырех эвакуационных пунктах в средних школах № 26,47,50 и в школе олимпийского резерва, дети на несколько дней перешли на онлайн-обучение. А в микрорайоне Батыс-2 во время паводка 12-летняя девочка случайно упала в арык и чуть не утонула, ее спасли прохожие-мужчины.


Актюбинская область   Происшествия   Акимат   Паводок   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды