Комиссия по оценке ущерба от паводка создана в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе работает комиссия по оценке ущерба от паводка, итоги проведенной работы планируется подвести 1 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

По данным пресс-службы акима города, во время паводка пострадало 138 домов, в том числе 101 дом в районе Астана и 37 домов в районе Алматы.

«Всего выявлено 138 пострадавших домов, в том числе 101 – в районе Астана, 37 – в районе Алматы. 23 населенных пункта находятся в зоне риска возникновения паводковых ситуаций.

В областном центре зарегистрировано шесть наиболее подтапливаемых территорий – это жилые массивы Курашасай, Батыс-2, Каргалы, Жибек жолы или Заречный-3, квартал Авиатор-2, район Жилгородка», - сообщили в пресс-службе.

Как известно, в этом году паводок в Актобе начался внезапно после резкого потепления и обильного снегопада.

Жителей подтопленных дачных домов временно разместили в четырех эвакуационных пунктах в средних школах № 26,47,50 и в школе олимпийского резерва, дети на несколько дней перешли на онлайн-обучение. А в микрорайоне Батыс-2 во время паводка 12-летняя девочка случайно упала в арык и чуть не утонула, ее спасли прохожие-мужчины.