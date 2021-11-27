Комиссия оценивала участников прозрачно - Даулет Мукаев о гранте «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный тележурналист, блогер Даулет Мукаев рассказал, как конкурсная комиссия отбирала лучшие проекты в рамках гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Даулет Мукаев, результаты гранта уже известны, был сформирован соответствующий протокол. В частности, тележурналист отметил, что комиссия, в составе которой он был, отобрала пять человек, которые удостоились грантов в сфере «Медиа».

«Я был членом комиссии по направлению «Медиа». С 2010 года работаю в сфере телевизионной журналистики, в агентстве «Хабар» вел телевизионные программы. Многие меня знают как журналиста, специализирующего в сфере финансов, экономики», - рассказал Даулет Мукаев корреспонденту агентства.

Также тележурналист, член комиссии сообщил, как были отобраны лучшие проекты.

«Участников было много. Мы старались, чтобы участники были отобраны справедливом путем. Члены комиссии открыто выражали свои мнения, ставили баллы, то есть оценивали участников прозрачно. Этот проект организовывается впервые. В целом, оцениваю организацию проекта на отлично. Подобные гранты необходимы. Со стороны государства это хорошая возможность. К примеру, нужно создавать возможности для открытия своего дела. Проект в Казахстане инициирован впервые, в ближайшее время хотелось, бы что таких грантов было все больше», - заключил Д. Мукаев.

Напомним, в июле этого года было объявлено о начале конкурса по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

На присуждение гранта отбираются граждане Казахстана не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок.

Накануне в ходе молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» министр информации и общественного развития Аида Балаева сообщила, что конкурсная комиссия в результате экспертных обсуждений отобрала 30 лучших проектов.

Грант будут вручать ежегодно в поддержку 30 проектов и инициатив молодежи по направлениям: наука, культура, информационные технологии, бизнес, медиа. Размер каждого гранта составляет три миллиона тенге.





https://www.inform.kz/ru/grant-tauelsizdik-urpaktary-30-luchshih-proektov-otobrala-konkursnaya-komissiya_a3866272



