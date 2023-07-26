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Комиссия обследовала селеопасные участки близ Алматы

26 Июля 2023, 13:12
Комиссия обследовала селеопасные участки близ Алматы Фото: пресс-служба МЧС РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС, специалисты ИАТЭТУ ГУ «Казселезащита» и МИО проведено комиссионное обследование селеопасных участков на территории Енбекшиказахского и Талгарского районов Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Комиссия осмотрела комплекс гидротехнических сооружений на озере Есик, дала рекомендации по очистке водоприемников ГТС на озере от наносов, бревен и корней деревьев.

Также проинспектировала работу по очистке селехранилища и входного портала тоннеля от наносов на реке Талгар - накопление воды в чаше не наблюдается.

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Обследовала русла селеопасных рек, их пропускную способность - обстановка по реке Талгар стабильная.

ДЧС Алматинской области напоминает о необходимости постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах, покинуть селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь, при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойти как можно дальше от русла вверх по горным склонам.

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