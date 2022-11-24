Комиссия ОБСЕ проверила воинские части Десантно-штурмовых войск РК

24 Ноября 2022, 05:28

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многонациональная группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проинспектировала соединения и части Десантно-штурмовых войск РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Предмет проверки комиссии – наличие либо отсутствие в районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Инспекционной группе, состоящей из представителей Нидерландов, США и Франции, были продемонстрированы учебные полигоны, стрельбища, казармы и другие объекты воинских частей Алматинского и Конаевского гарнизонов.

В соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года, в ходе брифингов, организованных командованием Десантно-штурмовых войск, представителей ОБСЕ ознакомили с повседневной и учебно-боевой жизнедеятельностью соединений и воинских частей, участием военнослужащих в международных учениях и миротворческих миссиях.

Комиссия продолжит работу на территории городов Алматы и Конаев до 25 ноября. Инспектирование осуществляется путем наблюдения как с земли – с использованием автомобильного транспорта, так и с воздуха – на вертолете Военно-воздушных сил.