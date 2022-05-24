24 Мая 2022 12:45

Комиссии по трудоустройству выпускников вузов работают формально – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК заявили о низкой вовлеченности работодателей в трудоустройство и направление на практику выпускников вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует подчеркнуть, что комиссии по трудоустройству выпускников высших учебных заведений РК работают формально. Это связано со слабым взаимодействием университетов с местными акиматами. В недостаточном объеме предпринимаются меры по трудоустройству выпускников. Мы хотим также заявить о низкой вовлеченности работодателей в меры по трудоустройству и направлению на практику выпускников вузов», - сказал на аппаратном совещании МОН РК вице-министр ведомства Куаныш Ергалиев.

По словам Куаныша Ергалиева, в стране насчитывается 120 высших учебных заведений. 60% вузов обучают на казахском, 26 % - на русском и 6 % на английском языках. В этих вузах читают лекции 36 378 профессоров. В этом году 155 694 выпускников окончат высшие учебные заведения.

«На сегодняшний день закреплена норма по трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательному гранту. В закон об образовании были внесены изменения. У выпускников вузов появилась возможность работать не только в государственных, но и в частных компаниях. Для трудоустройства студентов в 55 вузах функционируют центры карьерного и профессионального развития», - добавил Куаныш Ергалиев.