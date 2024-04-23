Комикс про ханов Жанибека и Керея презентовали в Астане

В Национальной академической библиотеке в Астане состоялась презентация казахстанского комикса про ханов Жанибека и Керея. Авторы утверждают, что в таком формате молодежь лучше воспринимает информацию, поэтому больше узнает об истории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автором комикса является 21-летний писатель Ильяс Юсупжанов. По его словам, многие казахстанцы уже не помнят, что им преподавали на уроках истории. Поэтому в стране запустили проект «100 отечественных комиксов».



— Есть школы в Алматы, которые уже прочитали мои комиксы, там была первая презентация. И когда там я задавал вопросы об истории Казахского ханства, многие готовы были ответить. Я думаю, это благодаря нашему комиксу «Керей мен Жанибек», — заявил Ильяс Юсупжанов.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Руководитель Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева считает, что подобные комиксы — отличная подготовка для детей перед чтением более серьезной литературы (повести, романы, прозы и так далее). Она отмечает, что комиксы очень популярны среди молодежи, во многом благодаря иллюстрациям.

— Мы в Алматы открывали «уголок» комиксов. Нам магазин подарил 500 разных выпусков различных жанров. Вот тот «уголок» всегда был популярным среди подростков и детей. Теперь здесь хотим реализовать что-то подобное и познакомить молодежь с казахскими национальными героями, — рассказала Газиза Нургалиева.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform





