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    12:52, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Комикс про ханов Жанибека и Керея презентовали в Астане

    Комикс про ханов Жанибека и Керея
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Национальной академической библиотеке в Астане состоялась презентация казахстанского комикса про ханов Жанибека и Керея. Авторы утверждают, что в таком формате молодежь лучше воспринимает информацию, поэтому больше узнает об истории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автором комикса является 21-летний писатель Ильяс Юсупжанов. По его словам, многие казахстанцы уже не помнят, что им преподавали на уроках истории. Поэтому в стране запустили проект «100 отечественных комиксов». 


    — Есть школы в Алматы, которые уже прочитали мои комиксы, там была первая презентация. И когда там я задавал вопросы об истории Казахского ханства, многие готовы были ответить. Я думаю, это благодаря нашему комиксу «Керей мен Жанибек», — заявил Ильяс Юсупжанов.

    Ильяс Юсупжанов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Руководитель Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева считает, что подобные комиксы — отличная подготовка для детей перед чтением более серьезной литературы (повести, романы, прозы и так далее). Она отмечает, что комиксы очень популярны среди молодежи, во многом благодаря иллюстрациям. 

    — Мы в Алматы открывали «уголок» комиксов. Нам магазин подарил 500 разных выпусков различных жанров. Вот тот «уголок» всегда был популярным среди подростков и детей. Теперь здесь хотим реализовать что-то подобное и познакомить молодежь с казахскими национальными героями, — рассказала Газиза Нургалиева.

    комикс про ханов Жанибека и Керея
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    комикс про ханов Жанибека и Керея
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Жаксылык Сабитов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

     

     



     

    Теги:
    Культура Дети Литература Астана Общество История Казахстана
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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