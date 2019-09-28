Комфортный центр для проживания молодых учителей открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комфортный центр для проживания молодых учителей на 350 мест открылся в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на церемонии открытия в управлении образования столицы уточнили, что это не просто место для проживания, а диалоговая площадка, где молодые педагоги будут обмениваться своими впечатлениями об уроках, обсуждать актуальные идеи и инновационные образовательные проекты. Здесь же продолжат свою работу Клуб молодого педагога столицы и Школа резерва руководителей.

«Мы будем приглашать опытных педагогов, тренеров, для того чтобы молодые повышали свою квалификацию», - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин.

Помимо этого, в центре имеются комната отдыха с шахматами, настольным теннисом, библиотека, столовая, учебные классы.













В настоящее время более 200 молодых педагогов получили ключи и начали заселяться. При отборе кандидатов в акимате учли педагогическое образование кандидата (предпочтение отдается обладателям диплома с отличием); общий стаж работы, который должен был составлять до 5 лет в организациях образования столицы; отсутствие жилья в городе. Кроме того, здесь будут проживать педагоги, не состоящие в браке и не имеющие детей.

При выборе претендентов предпочтение отдается молодым педагогам, имеющим достижения в педагогической деятельности, и учитывается их вклад в общественную жизнь организации. Заявления рассматривает специальная комиссия при управлении образования. В ее состав входят представители профсоюза, общественных организаций, Агентства РК по противодействию коррупции, СМИ, родительская общественность и другие.

По словам Ануара Жангозина, открытием центра образовательное ведомство пытается решить кадровый дефицит в столице.

«Основная задача - решить вопрос кадрового дефицита. Сегодня молодые педагоги не приезжают из регионов в столицу, потому что для них квартирный вопрос - очень острая проблема. Исходя из того, что зарплата молодого учителя в полной мере не позволяет покрыть аренду, в этом центре будет доступная стоимость - 17 тыс. тенге в месяц. На какой-то период это будет подспорьем для молодых учителей. То есть после того, как они повысят категорию, начнут получать повышенную зарплату, смогут участвовать в других программах. В частности, мы выдаем жилищные сертификаты по 1 млн тенге через Жилстройсбербанк Казахстана», - рассказал Ануар Жангозин.







