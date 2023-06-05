Комфортные условия для пешеходов будут создавать в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев поделился планами по созданию комфортных условий для пешеходов в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Семее будем руководствоваться простыми принципами Яна Гейла. Это безбарьерная среда, город для пешеходов. Это однозначно. Тем не менее, весь город пешеходным быть не может, иначе мы уйдем в каменный век, будем ходить только пешком. Но комфортную городскую среду для наших горожан мы будем делать», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

Аким перечислил запланированные изменения для повышения комфорта при передвижении пешим ходом.

«Это и центральная часть города, это наша пешеходная улица, это и новый пешеходный мост, который пойдет на остров, это и парк, который мы обязательно приведем в нормальное состояние, и остров, который здесь есть. То есть этими вопросами мы будем заниматься», - заключил глава региона.