Комфортные условия для пешеходов будут создавать в Семее
«В городе Семее будем руководствоваться простыми принципами Яна Гейла. Это безбарьерная среда, город для пешеходов. Это однозначно. Тем не менее, весь город пешеходным быть не может, иначе мы уйдем в каменный век, будем ходить только пешком. Но комфортную городскую среду для наших горожан мы будем делать», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.
Аким перечислил запланированные изменения для повышения комфорта при передвижении пешим ходом.
«Это и центральная часть города, это наша пешеходная улица, это и новый пешеходный мост, который пойдет на остров, это и парк, который мы обязательно приведем в нормальное состояние, и остров, который здесь есть. То есть этими вопросами мы будем заниматься», - заключил глава региона.