Комфортную школу строят в Балхаше

В Балхаше продолжается строительство комфортной школы на 900 мест в микрорайоне имени Казыбека Нуржанова. Уже идет набор преподавателей и предварительное комплектование классов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки посетил объект. Главе региона доложили, что работы идут по графику, достаточно рабочей силы и техники. Полностью готов каркас здания, завершена черновая отделка, монтаж оконных блоков. Сейчас строители заняты устройством кровли, внутренней чистовой отделкой. Продолжается прокладка инженерных сетей.

Фото: акимат Карагандинской области

Новая трехэтажная школа будет просторной, с отдельными блоками для учащихся начальных и старших классов. Параллельно со строительством идет покупка мебели и оборудования.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Ермаганбет Булекпаев также проверил ход реконструкции городской набережной. Проект рассчитан на две очереди. Уже готовы лестничные марши, подпорные стены. Продолжается установка водных комплексов с техническим помещением. Готовятся площадки для установки МАФов.

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что оба проекта ключевые для города и входят в стратегические инициативы по развитию области. Их реализация направлена на улучшение качества жизни граждан. Аким области поручил обеспечить своевременную сдачу объектов и следить за качеством работ.

Фото: акимат Карагандинской области