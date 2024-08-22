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    19:06, 21 Август 2024 | GMT +6

    Комфортную школу строят в Балхаше

    школа, строительство, Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Балхаше продолжается строительство комфортной школы на 900 мест в микрорайоне имени Казыбека Нуржанова. Уже идет набор преподавателей и предварительное комплектование классов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки посетил объект. Главе региона доложили, что работы идут по графику, достаточно рабочей силы и техники. Полностью готов каркас здания, завершена черновая отделка, монтаж оконных блоков. Сейчас строители заняты устройством кровли, внутренней чистовой отделкой. Продолжается прокладка инженерных сетей.

    школа, строительство, Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области

    Новая трехэтажная школа будет просторной, с отдельными блоками для учащихся начальных и старших классов. Параллельно со строительством идет покупка мебели и оборудования.

    школа, строительство, Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области
    школа, строительство, Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области

    Ермаганбет Булекпаев также проверил ход реконструкции городской набережной. Проект рассчитан на две очереди. Уже готовы лестничные марши, подпорные стены. Продолжается установка водных комплексов с техническим помещением. Готовятся площадки для установки МАФов.

    Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что оба проекта ключевые для города и входят в стратегические инициативы по развитию области. Их реализация направлена на улучшение качества жизни граждан. Аким области поручил обеспечить своевременную сдачу объектов и следить за качеством работ.

    Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области
    Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Образование Карагандинская область Комфортная школа школа
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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