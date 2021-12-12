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Комета Леонарда будет видна на ночном небе до середины декабря

12 Декабря 2021 20:45
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Комета Леонарда будет видна на ночном небе до середины декабря

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Комета Леонарда, которая в воскресенье достигла максимального сближения с Землей, будет доступна для наблюдений невооруженным глазом до середины декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«До середины декабря наблюдать комету Леонарда можно будет в вечерних сумерках. Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца. Луна не будет мешать наблюдениям кометы во время ее утренней видимости», - отметили в пресс-службе Московского планетария.

12 декабря комета C/2021 A1 (Leonard) прошла перигей, достигнув максимального блеска. Сейчас она находится в 35 млн км от Земли, что является минимальным расстоянием. Наблюдать ее можно в созвездии Змееносец.

«Согласно прогнозам, к середине месяца ее яркость будет достигать +4m (видимой звездной величины - прим. ТАСС) при максимальном сближении с Землей и, возможно, достигнет +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), и комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом», - также отметили в пресс-службе Московского планетария.


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