Комендатура столицы доложила об обстановке на сегодня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативная обстановка в столице стабильная. С 23.00 до 07.00 часов утра продолжается «комендантский час». По периметру города в круглосуточном режиме работают 6 блокпостов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города Нур-Султана.

За сутки в городе зарегистрировано 9 преступлений и 74 дорожно-транспортных происшествия, где травмированы двое. На канал 102 поступило 1732 звонка. В основном они были справочного характера. Жителей интересовали вопросы состояния трассы в связи с погодными условиями, о работе блокпостов, а также о совершении правонарушений.

За день в столице 177 человек нарушили режим ЧП, в отношении которых возбуждено административное производство по статье 476 КРКобАП. Процессуальное решение будет принято судом.

За нарушение режима комендантского часа за сутки пресечена работа 8 субъектов предпринимательства.

Так, по району Есиль выявлено два увеселительных заведения, которые функционировали, нарушая «комендантский час». В ночное время караоке клуб «Maestro» по проспекту Туран и рестобар «KINGDOM» по улице Сыганак принимали посетителей.

Аналогичное нарушение выявлено в баре «#Дыши» по улице Кенесары, в котором находились 35 беспечных клиентов.

Все нарушители доставлены в отдел полиции. По факту нарушения режима чрезвычайного положения возбуждено административное производство. Касательно заведений решается вопрос о лишении лицензии на работу. Согласно действующему законодательству за нарушение требований режима чрезвычайного положения ответственность ужесточена.

Комендатура столицы предупреждает не нарушать комендантский час, соблюдать порядок и спокойствие граждан. Все делается для обеспечения Вашей безопасности и сохранения общественного порядка.