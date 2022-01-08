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    08:25, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Комендатура Мангистауской области обратилась к водителям

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области выставлены блокпосты между населенными пунктами, а также на выездах из региона. Организуется пропускной режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Комендантский час действует с 23:00 до 07:00 часов. Для сохранения правопорядка и обеспечения общественной безопасности граждан организовано патрулирование улиц. Жанарбек Бактыбаев, комендант Мангистауской области.

    «Предупреждаю, что в соответствии с режимом чрезвычайного положения все сотрудники полиции вооружены и имеют прямой приказ Главы государства стрелять на поражение без предупреждения в случаях, предусмотренных законом. Все водители перед началом движения обязаны убедиться в наличии государственных номеров на транспортном средстве и иметь при себе необходимые документы в соответствии с законодательством. Обращаюсь ко всем тем, кто перекрывает автодороги. Ваши действия незаконны и сказываются на экономическом благосостоянии общества»,



    Теги:
    Транспорт ЧП-2022 Мангистауская область
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