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Комендантский час отменяется в Алматинской области

18 Января 2022 20:13
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Комендантский час отменяется в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 19 января в Алматинской области отменяется комендантский час, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 19 января в 00:00 часов по всей территории Алматинской области отменяется комендантский час. Но в регионе пока продолжает действовать «красный» уровень террористической опасности».

В этой связи на территории региона в целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения законности, правопорядка и безопасности, а также ликвидации последствий массовых беспорядков, проводиться республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В рамках проводимого мероприятия будут проводиться подворовые и квартирные обходы, так же осуществляться проверка автотранспорта. Особое внимание правоохранителей будет уделено профилактике правонарушений в общественных местах. Планируется усиление нарядов патрульной полиции и проведение мероприятий, направленных на выявление незаконного ношения и хранения запрещенных предметов.

«Призываем население региона с пониманием отнестись к действиям стражей правопорядка и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства. Уважаемые граждане, не поддавайтесь на всевозможные провокации и воздержитесь от участия в незаконных акциях.

Какие-либо нарушения, посягающие на правопорядок и общественную безопасность, полиция будет пресекать и принимать необходимые меры, предусмотренные казахстанским законодательством», - отметили в ведомстве.


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#Алматинская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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