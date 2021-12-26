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вчера 17:03
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Комендантский час из-за роста темпов распространения КВИ вводят в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал India TV, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.
Комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.
За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек умер, выздоровели 96 жителей. В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфицирования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом «Омикрон».
В целом за минувшие сутки в Индии выявили 6 987 новых случаев заражения и 162 летальных исхода. Общее число инфицированных в стране за время пандемии достигло 34 786 802, общее число смертей - 479 682.
Ранее сообщалось, что в США, Австралии и других странах из-за «омикрона» отменены тысячи авиарейсов по всему миру.
Фото: PTI
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