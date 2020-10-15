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Комендантский час из-за коронавируса вводится в городах Франции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
15 Октября 2020, 01:10
Комендантский час из-за коронавируса вводится в городах Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – С 17 октября и по 1 декабря текущего года в восьми городах Франции, включая Париж, вводится комендантский час, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В среду вечером Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в эфире общественного телевидения, что в стране наблюдается рост числа инфицированных КОВИД-19. Текущие показали по коронавирусу во Франции – 180 случаев инфекции на 100 тысяч населения. При этом в отделениях реанимации находится 1539 больных, а общий ресурс лечебных учреждений Франции составляет 5000 мест.

Всего во Франции заболело КВИ 798 тысяч человек, из них летальных исходов 33 тысячи.

Комендантский час вводится с 21 часов вечера до 6 утра, запрещается перемещение гражданских лиц в данное время. Нарушители комендантского часа будут наказываться крупными штрафами, заявил Э. Макрон.


Франция  
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